Российские граждане с 17 по 19 сентября смогли свободно принять участие в выборах депутатов в Государственную Думу РФ на территории Украины. Волеизъявление в судьбе страны-агрессора оказалось возможным благодаря соблюдению нашей страной международных договоров.

Об этом сообщил представитель Президента в Конституционном Суде, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире "24 канала". Избирательные участки были запущены в Харькове, Киеве, Одессе и Львове.

"Украина соблюдает все обязанности, которые проистекают из международных договоренностей с участием международных организаций. В данном случае у нас не были разорваны ни дипломатические, ни консульские отношения с государством-агрессором. Именно поэтому Украина, как цивилизованная демократическая страна, не ограничивает гражданские права россиян и позволяет им полноценно осуществить свой выбор", – указал он.

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Вениславский добавил, что консульские учреждения на территории Украины были заранее подготовлены к проведению независимого голосования. Подобные обязанности должны совершать и российские дипломаты в отношении консульств Украины на своей территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, активисты в Киеве устроили под зданием российского посольства пикет с призывом не принимать участия в выборах, что значит, участвовать в оккупационной войне против Украины.