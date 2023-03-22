В России нашли ''лазейку'', как наказывать солдат за ''самоволку'' и снова отправлять на фронт: количество случаев только растет

В России нашли "лазейку", как наказывать солдат за "самоволку" и снова отправлять на фронт. Им просто выносят условные сроки.

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В последнее время количество таких случаев только растет. Об этом сообщает издание "Медиазона".

Отмечается, что количество дел против оккупантов-отказников начало расти летом, но большая часть была открыта уже после начала "частичной" мобилизации. При этом неполный март уже стал рекордным.

Наиболее распространенное обвинение – самовольное оставление части. На данный момент 471 дело по этой статье находится в суде. При этом более чем в половине случаев солдат отсутствовал больше месяца (249 дел).

Показательные суды над отказниками и беглецами используют для запугивания других военных. По данным издания, военных задерживают перед строем, приговоры оглашают в воинских частях, а судьи проводят "профилактические беседы".

Наказание за самовольное оставление части жестче, чем за невыполнение приказа, но сроки часто условные, что позволяет снова отправить солдата на войну.

От общества такие дела, наоборот, скрывают: военные суды закрывают заседания от широкой публики.

Напомним, российские оккупанты в разговорах с близкими жалуются, что хотят домой, а армия РФ несет на войне в Украине огромные потери. Один из солдат сказал, что у него "целая рота отказников" – армейцев, которые больше не хотят участвовать в "спецоперации".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные преступники создали для своих мобилизованных, отказывающихся воевать в Украине, специальные лагеря. Один из таких лагерей находится в поселке Завитне Бажання Донецкой области, где удерживается 21 человек.

Известно, что периодически их заставляют копать блиндажи, угрожают отправить на передовую или расстрелять.

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