В России нарастает противостояние на высших уровнях военного руководства: в ISW объяснили, на что указывают истерические заявления Гиркина

Бывший российский офицер, международный военный преступник, а ныне блогер Игорь Гиркин (Стрелков) указал на углубления переломов на высших уровнях военного руководства в РФ. Он написал саркастический пост о том, как Россия может проиграть развязанную против Украины войну.

Видео дня

При этом террорист подчеркнул, что страна-агрессор уже совершила этот "кардинальный грех". В американском Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) проанализировали, на что могут указывать его истерические заявления.

Так, Гиркин призвал к изменениям лидерства в министерстве обороны, генеральном штабе, Службе иностранной разведки, 5-й службе Федеральной службы безопасности (ФСБ), министерстве иностранных дел РФ, а также изменения политических советников и представителей военной промышленности.

"Упущение Гиркиным более широкой организации ФСБ (5-я служба является отдельной, но подчиненной структурой ФСБ, занимающейся разведывательными действиями в отношении иностранных соседей России на постсоветском пространстве) и директора ФСБ Александра Бортникова заслуживает внимания, поскольку предполагает, что Гиркин рассматривает ФСБ отдельно от несостоятельного российского военного, разведывательного и охранного аппарата", – пояснили в ISW.

Там добавили, что 5-я служба ФСБ также отвечала за подготовку российского вторжения в Украину, "подкупая украинских коллаборантов".

Поэтому, считают аналитики, заявления террориста могут свидетельствовать о значительных трениях между российским военным командованием и ФСБ, а также внутри самой службы.

"Едкий комментарий Гиркина продолжает давать представление о растущих трениях внутри круга российского военного руководства", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-главарь "ДНР" Гиркин считает, что МКС выдал ордер на арест главы РФ Владимира Путина потому, что уверен в проигрыше России в войне против Украины. По мнению террориста, российский лидер может разделить судьбу других диктаторов, преступления которых у власти затем становились предметом уголовных расследований.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!