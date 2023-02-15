В России накануне годовщины вторжения в Украину соберут на заседание Госдуму и Совет Федераций: названа причина

Страна-агрессор намерена собрать заседание Совета Федерации и Государственной думы накануне годовщины вторжения в Украину. Внеплановые заседания состоятся 22 февраля.

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В верхней палате Совфеда заявили, что на заседании будут обсуждаться вопросы оккупированных украинских территорий. Об этом сообщают кремлевские пропагандистские СМИ.

В Совфеде заявили, что на внеплановом заседании 22 февраля рассмотрят "законы по правовой интеграции новых регионов". Российская пропаганда называет "новыми регионами" временно оккупированные территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко выдал, что так называемые "законы" должны быть приняты до 1 марта. В свою очередь вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев заявил, что заседание планировалось на 1 марта, однако было принято решение перенести его на 22 февраля в связи с необходимостью "оперативно рассмотреть два важных для бюджета страны закона".

В этот же день в стране-агрессоре проведут заседание Госдумы.

Напомним, провалы оккупационной армии РФ испортили планы диктатора Владимира Путина объявить о "победе" во время выступления перед Федеральным собранием. Поэтому он отложил ежегодное обращение к нему, так как по-прежнему не уверен в своей способности формировать российское информационное пространство.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы РФ Андрей Колесник предложил ввести смертную казнь для россиян, которые уехали из России за границу и критикуют оттуда свою страну и власть. Таких людей он назвал предателями.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты провели фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины. Путинские захватчики объявили, что жители неподконтрольных районов Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей якобы высказались за присоединение к РФ.

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