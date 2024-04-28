В России начнут рассылать электронные повестки: СМИ назвали дату

В стране-агрессоре России приняли новые меры для усиления мобилизации своих оккупантов на войну в Украину. С 1 ноября повестки начнут рассылать и в электронном виде.

Кроме того, военнообязанным россиянам, которые не явятся в военкомат, ограничат выезд из страны. Подробности узнало российское издание Медуза. Как пишут журналисты, 27 апреля правительство РФ опубликовало постановление о правилах работы двух электронных баз данных – Единого реестра воинского учета и связанного с ним реестра повесток.

Этот документ ждали с весны 2023 года, когда в стране-агрессоре приняли поправки об электронных повестках. В реестре воинского учета будут храниться подробные отчеты о военнообязанных. Уведомления о попадании в реестр и всех изменениях в нем (например, об отправке повестки) будут приходить на "Госуслуги".

Повестки будут размещаться в реестре повесток. Когда это случится, россиянин получит уведомление на "Госуслугах", одновременно ему отправят бумажную повестку. Через неделю повестка будет считаться врученной – и автоматически начнут вводиться связанные с ней запреты.

Первый запрет – на выезд из РФ. А если призывник не придет в военкомат в течение 20 дней, ему также запретят регистрироваться как индивидуальному предпринимателю, проводить сделки с недвижимостью, управлять авто и брать кредиты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в британской разведке отметили, что в РФ значительно возросло количество случаев убийств, совершенных российскими солдатами по возвращении из войны против Украины. Вероятно ,это отчасти обусловлено психическими расстройствами.

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