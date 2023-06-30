В России начался новый виток облав на пушечное мясо для войны с Украиной: оккупанты использовали ноу-хау

Серьезные потери российской оккупационной армии в Украине вынудили власти страны-агрессора бросать все больше россиян в топку войны. Без объявления новой волны мобилизации сейчас проходят облавы в разных регионах РФ, и даже в столице – Москве. Причем для "отлова" уже задействовали и "высокие технологии".

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Отмашка на беспредел

Российская полиция и военкомы сейчас устраивают самые настоящие облавы на призывников в Москве и регионах. Причем используют для этого все возможные методы – вплоть до липовых объявлений в сети.

"Еще два месяца назад Руслан Курищев занимался проектами в офисе в Москва-Сити и завтракал с невестой в ресторане, сейчас он в воинской части под Серпуховом. Туда молодого человека забрали одним днем, выловив при помощи объявления на "Авито". Военкомат не обратил внимания на бронхиальную астму Курищева и восстановление в магистратуре – признал его годным к службе", – пишет российский оппозиционный канал "Медиазона".

Таких историй с каждым днем становится всё больше. Наиболее жестко "охотятся" на россиян в Москве: там просто не явиться по повестке не прокатит. Дело в том, что для поиска призывников активно используют систему распознавания лиц – такие камеры стоят на каждом подъезде, в метро и на улице.

Отдельную "охоту" военкоматы сейчас объявили на студентов, которые либо закончили обучение, либо находятся в процессе поступления в магистратуру или аспирантуру.

"Военкомат считает, что они обязаны после того, как защитили диплом, сразу явиться и отправиться в армию. Студентов между бакалавриатом и магистратурой, магистратурой и аспирантурой постоянно пытаются отправить в армию", – рассказал Федор Рябов из организации "Призыв к совести".

То же самое началось и на временно оккупированной территории Украины, которую Кремль упорно считает своей. "Студентов начали отлавливать сейчас и в Крыму. Потому родители просто начали прятать своих сыновей", – подтвердила в разговоре с OBOZREVATEL жительница Симферополя.

По ее словам, местные военкомы уже получили план по отлову: "Но даже пророссийски настроенные крымчане воевать точно не хотят".

О том, что в России полным ходом идет мобилизация, пожаловалась и жена одного из новоявленных оккупантов, которого отправили воевать в Украину. Она рассказала, что в России говорят о больших потерях, поэтому страна-агрессор отправляет на передовую все больше и больше пушечного мяса.

Потери во время перехваченного ГУР разговора подтвердил и ее муж-оккупант: "Вот у нас полк (от 950 до 2000 человек. – Ред.). Осталось человек 120 от силы. Всех нах*й скосило!" – сказал военнослужащий ВС РФ.

Россияне начали прозревать

В июне 2023 года в российские суды поступило рекордное количество дел мобилизованных, ушедших из воинских частей.

По данным канала "Мобилизация. Новости", только один из них – Владимирский гарнизонный военный суд – рассмотрит 12 уголовных дел (еще по одному делу уже вынесли приговор). Их возбудили по статье о самовольном оставлении места службы во время мобилизации или военного времени – ст. 337 ч.5 УК РФ.

Большинство фигурантов дел – мобилизованные. Всем им теперь грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, так как в сентябре прошлого года в российский Уголовный кодекс внесли изменения в статьи о воинских преступлений – усилили ответственность за них.

Но несмотря на то, что, возможно, лучшие годы жизни придется провести в тюрьме, оставившие "службу" россияне не собираются умирать в Украине, а также становиться убийцами по прихоти путинского режима.

Как выжить на войне

В любом случае россиянам нужно знать: даже если вас насильно мобилизовали и увезли на фронт, есть шанс спасти свою жизнь, сдавшись в плен. Для этого действует украинская государственная программа "Хочу жить", обратившись на "горячую линию" которой вы узнаете алгоритм действий.

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Тысячи российских военнослужащих уже воспользовались этой программой и остались живы.