В России начались проблемы с работой YouTube

В России с 00:00 1 августа начались сбои в работе YouTube. Именно после полуночи пользователи начали массово жаловаться на медленную загрузку роликов и постоянное "зависание" при попытке прокрутки.

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В то же время со включенным VPN видеохостинг работает нормально. Об этом сообщили российские Telegram каналы, опубликовав видео попытки включить ролик с устройства в Москве.

Пропагандистка Маргарита Симоньян кратко прокомментировала ситуацию в своем Telegram: "Ютуб капут. Ибо неча".

Отмечается, что проблемы наблюдаются как в работе мобильного приложения YouTube, так и в браузерной версии. Более того, не работает также одна из альтернатив этого видеохостинга, предложенная россиянам властями, – сервис "Платформа".

Напомним, в июле росСМИ сообщили, что YouTube в РФ в сентябре могут заблокировать, а в течение июля и августа пользователи будут отмечать замедление работы сервиса. Официальные власти объясняют трудности с оборудованием, которое не обновлялось более двух лет, хотя источники указывают на возможную блокировку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг планы правительства по блокировке YouTube, объяснив трудности с работой сервиса проблемами с оборудованием.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце июля в России было запущено оборудование для искусственного замедления отдельных сегментов сети. К концу месяца ожидалось, что скорость загрузки сервиса YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующего до 70%.

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