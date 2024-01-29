В России начали отключать Интернет для нужд Министерства обороны России. Так, ранее правительство Псковской, Новгородской и Ленинградской областей сообщило, что с 25 по 30 января в этих регионах ночью будут выключать мобильный интернет 4G (LTE).

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Об этом сообщают российские СМИ. По официальной версии в РФ, отключение сети связано с техническими работами по настройке радиочастотного спектра.

Однако у трех ведущих российских операторов связи заявили, что ограничения интернета возникли по требованию властей, а их оборудование работает корректно и в отключениях не нуждается. Так, в одной из компаний связи отметили, что высокоскоростной интернет был отключен для "настройки оборудования силовых структур для антидроновой и противовоздушной обороны".

Ужесточение безопасности в северо-западных регионах могло быть необходимым в связи с визитом президента России Владимира Путина в Санкт-Петербург с 26 по 28 января, а также белорусского самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Жители вышеупомянутых регионов РФ выражают недовольство проблемами с работой интернета, а специалисты указывают на наличие и других проблем. В частности, отключения могут прерывать работу корпоративных сетей, систем видеонаблюдения, банкоматов и других устройств и приложений, требующих широкополосного соединения для нормального функционирования.

Ранее приспешник Путина пропагандист Владимир Соловьев заявил о необходимости создания нового военного блока. По его мнению, в него должны войти Россия, Северная Корея, Китай и Иран. Соловьев говорит, что мир должен понимать, что любая попытка нарушить конфигурацию военного блока приведет к ответу всех стран.

Как сообщал OBOZ.UA, углубление отношений между Российской Федерацией и КНДР вызывает беспокойство в Вашингтоне. Там считается, что это может повлиять на безопасность в регионе Корейского полуострова, а также в Европе.

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