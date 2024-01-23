У Байдена обеспокоились сближением России и КНДР

Углубление отношений между Российской Федерацией и КНДР вызывает обеспокоенность в Вашингтоне. Это может повлиять на безопасность в регионе Корейского полуострова, а также в Европе.

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Соответствующее заявление 23 января на брифинге сделал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. "Нас беспокоит расширение этих отношений, углубление отношений между Северной Кореей и Россией", – сказал американский чиновник, комментируя запланированный визит диктатора Владимира Путина в КНДР.

В результате договоренностей Москва получает от Пхеньяна баллистические ракеты и артиллерийские снаряды, которые потом применяет в полномасштабной войне в Украине.

"Поэтому мы очень и очень внимательно следим за этим", – отметил Кирби.

По его словам, у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына тоже есть выгода от сотрудничества с РФ.

"Нас беспокоит не только способность господина Путина извлекать выгоду из этих отношений, но и способность Ким Чен Ына извлекать выгоду из этих отношений, и что это означает для мира и безопасности в регионе", – добавил Кирби.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Путин планирует в ближайшее время посетить Северную Корею. Кремлевский диктатор отправится в Пхеньян по приглашению Ким Чен Ына впервые за 24 года.

– Известно, что РФ получила от КНДР баллистические ракеты в обход международных санкций и использует их против Украины. В начале января Кирби сообщал, что у Соединенных Штатов Америки есть доказательства использования российскими оккупантами ракет северокорейского производства.

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