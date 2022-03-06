В России на акциях протеста против войны с Украиной задержали почти 5 тыс. человек

За период с 24 февраля по 6 марта на митингах против войны в Украине, которые прошли в российских городах, задержали уже 4847 человек.

Речь идет о 59 населенных пунктах. Списки задержанных опубликовало издание ОВД-News.

При этом, в каждом отделе полиции может быть больше задержанных, чем в списках. Издание опубликовало только имена тех людей, о которых журналистам достоверно известно, и чьи имена можно показать.

Некоторых из задержанных оставляли на ночь в участках.

В Москве за время войны задержали уже 1943 человека. В Санкт-Петербурге насчитали 1284 имени.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Харьковом в колонне разбитой техники российских оккупантов заметили автомобили Росгвардии. В них было большое количество щитов, дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций. Вероятно, президент РФ Владимир Путин планировал разогнать несогласных.

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