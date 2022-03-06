Путин готовился разгонять протесты в Украине: в разбитой колонне оккупантов нашли шлемы и щиты Росгвардии. Фото

Под Харьковом в колонне разбитой техники российских оккупантов заметили автомобили Росгвардии. В них было большое количество щитов, дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций.

Об этом в Facebook написал украинский журналист Юрий Бутусов. Это значит, что глава РФ Владимир Путин планировал быстро захватить Украину и не рассчитывал на серьезное сопротивление со стороны мирных жителей.

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Он считал, что украинцы не рискнут выступать против многочисленной армии России и нужно будет только разогнать небольшое количество недовольных происходящим людей, как это привыкли делать в РФ.

"Но украинский народ дубинками не разогнать. Украинский народ тех, кто его пришел бить, будет уничтожать. Можно завладеть землей, но завладеть народом невозможно", – написал Бутусов.

Он подчеркнул, что эти машины Росгвардии – свидетельство того, насколько сильно провалился план Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Бердянска, временно захваченного российскими войсками, отказались от "гуманитарной помощи" со стороны оккупантов. Горожане кричали россиянам "Україна понад усе! Путин х**ло! Российский корабль, иди н**уй!".

А в Херсоне местные жители снова устроили масштабный митинг с украинскими флагами и патриотическими лозунгами, чтобы показать оккупантам, что им тут не рады. Российские военные начали стрелять в воздух, чтобы напугать и разогнать людей, вышедших на улицы.

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