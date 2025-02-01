В России мужчину бросили за решетку за донат для РДК: сколько лет он получил

Юношу из Иркутской области Алексея Бадмаева так называемый "окружной военный суд" приговорил к семи годам заключения по делу о финансировании терроризма. Россиянин сделал донат "Русскому добровольческому корпусу", а также в сети выступал против войны.

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Об этом сообщили в самом суде. Несколько правозащитных организаций уточнили, что Алексею Бадмаеву всего 21 год. Сумма доната на РДК составила всего 500 рублей.

В деле юноши отмечено, что Бадмаев выступал против полномасштабного вторжения России в Украину и "был сторонником идеологии легиона "Свобода России" и "Русского Добровольческого Корпуса", объявленных в России террористическими". Также он якобы публиковал в соцсетях комментарии, якобы "пропагандирующие деятельность" российских повстанцев, и "переводил деньги РДК".

В приговоре "суда" сообщается, что первые два с половиной года парень проведет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима.

Сразу несколько правозащитных изданий страны-агрессора обратили внимание, что из дела непонятно, откуда правоохранителям стало известно о донате парня. Такие издания утверждают, что в России создана сеть фейковых ботов, с помощью которой россиян "вербуют в ВСУ или воюющие на стороне Украины добровольческие формирования".

Считается, что большая часть людей, арестованных за донаты, являются жертвами спланированных провокаций. Российские IT-специалисты предполагают, что такие сайты могли быть созданы российскими спецслужбами для выявления людей, которые нелояльны к режиму.

Согласно исследованию правозащитников из РФ, "с начала войны России с Украиной количество фигурантов дел о госизмене, шпионаже и конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством составляло как минимум 792 человека".

На самом деле, правозащитники ошибаются, потому что начальной датой считают февраль 2022 года. Война же началась еще в 2014 году.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на принудительную паспортизацию, которую проводят российские оккупанты на захваченной части нашей страны, там до сих пор есть украинцы, которые не обращались за гражданством РФ Но теперь, помимо ограничения прав, им грозит еще и выдворение по малейшему поводу. Подробнее об этом читайте здесь.

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