На оккупированной территории готовят новый виток террора: что грозит украинцам, которые не получили российские паспорта

Несмотря на принудительную паспортизацию, которую проводят российские оккупанты на захваченной части нашей страны, там до сих пор есть украинцы, которые не обращались за гражданством РФ. Теперь же помимо ограничения прав им грозит еще и выдворение по малейшему поводу.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Без суда и следствия

В России давно существует практика административного выдворения иностранцев за совершенные ими админнарушения.

Право назначения такого выдворения с территории РФ до сих пор принадлежало судьям, но с 5 февраля все кардинально изменится. Теперь сотрудники МВД РФ смогут самостоятельно, как говорится, без суда и следствия, высылать иностранцев.

В России это изменение в законодательстве встретили с улюлюканьем, так как оно вроде как направлено на мигрантов преимущественно из стран Средней Азии. Однако ударит и по украинцам, которые находятся на временно оккупированной территории нашей страны.

Для одних шанс, для других – беда

Сколько украинцев на подконтрольной России части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей по состоянию на сегодняшний день не обращались за российским гражданством – достоверных данных нет. Но в любом случае это очень трудный выбор, который в оккупации грозит последствиями.

Оккупационная власть постоянно закручивает гайки, особенно усердствуя в так называемых новых регионах (преимущественно в Запорожской области и на Херсонщине). Там устраивают рейды по "проверке документов", а в случае отсутствия российских паспортов терроризируют местных жителей. И "беседы", сопровождаемые избиением, тут, к сожалению, не редкость.

По словам собеседника OBOZ.UA в Мелитопольском районе, там российские захватчики уже вовсю готовятся воспользоваться "карт-бланшем".

"Полицаи потирают руки и обсуждают, что появился еще один способ "заработать на х*хлах". Дело в том, что административные нарушения можно приписать легко и кому угодно. Это, например, нарушение правил пребывания в РФ, незаконная трудовая деятельность и тому подобное. Ну а "вишенка на торте" – невыполнение "законных требований" оккупантов в погонах. А законными они тут считают все, скоро и вовсе будут драть деньги за воздух", – говорит наш собеседник.

В том, что изменения в российском законодательстве однозначно усложнят жизнь украинцев в оккупации, сомневаться не приходится. В России постоянно находят новые способы давления на жителей оккупированных территорий. Например, с 1 января этого года российская оккупационная администрация на ВОТ востока и юга Украины ввела новые ограничения для украинцев, не получивших паспорта РФ.

Теперь жители временно оккупированных территорий получили статус... иностранных граждан или лиц без гражданства. Нонсенс, но их обязали стать на миграционный учет или получить разрешение от оккупационных властей на временное проживание.

"Также оккупационный режим намерен ввести очередные ограничения для таких граждан Украины. Наиболее популярные из них – ограничения передвижения, поскольку лица без российского паспорта не смогут свободно передвигаться между оккупированными территориями и РФ. В то же время будет действовать запрет на доступ к базовым социальным услугам и ограничение на трудоустройство. Люди без российской макулатуры не смогут получать медицинские услуги, социальную помощь, пенсии или выплаты на детей, а также трудоустроиться. Это влечет за собой серьезные гуманитарные последствия для наиболее уязвимых категорий населения", – говорят в Центре национального сопротивления.

Такие меры со стороны российских захватчиков направлены на изменение демографического состава регионов и дальнейшее закрепление оккупации. Принудительная паспортизация используется как инструмент давления на граждан Украины для легитимизации действий оккупационной администрации и ослабления их связей с украинским государством.

Проводится и так называемая национализация жилья, владельцы которого бежали от войны. И теперь, чтобы сохранить квартиры и дома, украинцев вынуждают получать паспорт РФ и перерегистрировать свою недвижимость, внести ее в российский реестр.

Даже проехать к больным родственникам на оккупированную территорию – та еще задача. Это возможно только пройдя фильтрацию в российском аэропорту "Шереметьево" – а тут все "прелести" в виде допроса эфэсбэшников и тщательной проверки гаджетов. И, по данным наших источников, сейчас там практически прекратили пропускать украинцев.

"Более 90% граждан Украины сейчас отказывают во въезде в РФ, если не больше (в отличие от таджиков и узбеков). Причем у отказников берут ДНК, отпечатки пальцев и сканируют паспорт. Судя по всему, боятся проникновения в дальнейшем "диверсантов" уже с другими документами", – говорит наш собеседник.

Таким образом оккупанты постоянно повышают градус террора, зачищая так называемые новые регионы от неблагонадежных украинцев, сделав их жизнь невыносимой, ну и попутно "зарабатывают" на них. Мародерство с отправляемыми в Россию стиральными машинками, микроволновками и т.д. давно осталось в прошлом – сейчас все по-крупному.