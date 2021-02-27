В России мужчина устроил самосожжение под 'Останкино'. Видео 18+

В Останкинском районе Москвы (Россия) 26 февраля мужчина облился горючей жидкостью и поджег себя.

Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел у телецентра "Останкино" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что мужчина, охваченный огнем, бежит вдоль забора. Затем он забегает в помещение и скидывает с себя одежду.

Внимание! Фото и видео содержат шокирующие кадры, 18+

По словам очевидцев, он попросил помощи у охранников центра.

Другой Telegram-канал "112" уточнил, что пострадавшего зовут Вадим Швецов. Его госпитализировали в одну из московских больниц с ожогами груди и спины 2-3 степени.

Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

Напомним, что в октябре 2020 года журналистка Ирина Славина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде. Женщина привязала себя к лавочке и подожгла.

Ее пытались потушить прохожие и сотрудники МВД, однако пламя вспыхнуло очень быстро и спасти женщину не смогли.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киеве на Крещатике также в октябре 49-летний мужчина поджег себя.