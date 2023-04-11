В России мужчина донес на знакомого из-за спора о Буче: ему дали 5 лет колонии, несмотря на инвалидность и больного сына

В России начинает активно возрождаться советская практика доносов. Так, в Петербурге после того, как двое приятелей поспорили по поводу событий в Буче, один из мужчин донес спецслужбам на другого.

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Об этой ситуации рассказывает российское издание "Медуза". Петербуржец Олег Белоусов получил пять лет колонии за три поста в соцсетях.

Как сообщает издание, спор между товарищами возник тогда, когда Белоусов начал рассказывать своему знакомому Сергею Чмыхуну об убийствах в Буче. Белоусов утверждал, что в Украине россияне насилуют, грабят и убивают мирное население. Однако его товарищ, благодаря российскому пропагандистскому телевидению имевший другое мнение на этот счет, заявил, что это все фейк. Разозлившись, Чмыхун донес на оппонента силовикам, чтобы Белоусов "все осознал и перевоспитался".

После задержания Белоусова Чмыхун говорил журналистам, что ему совершенно не жаль приятеля: "Я его предупреждал, он меня посылал не менее пяти раз".

Теперь российские спецслужбы приписывают мужчине такие слова, которые он якобы писал в соцсетях: "Путин – предатель №1, разворовавший страну, и военный преступник", "А кто эти убийства начал? Путлер", "Русскоязычные города – Харьков, Мариуполь и другие можно сносить".

Прокурор хотел приговорить мужчину к девяти годам тюрьмы, но суд учел, что сам Белоусов и его сын имеют инвалидность. Последние годы задержанный все свое время посвящал уходу за сыном, имеющим недостатки в развитии ЦНС.

Добавим, что современная тоталитарная Россия все дальше скатывается назад во времена сталинских репрессий. Так, всех несогласных с путинским режимом штрафуют и отправляют за решетку по надуманным поводам. Доносят на "своих" соседи, коллеги и даже родственники.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Россию накрыла эпидемия доносов. Запущенный Кремлем процесс наказания за инакомыслие принес свои плоды: теперь за комментарии в соцсетях и просмотр в телефоне "не таких" каналов можно загреметь в тюрьму.

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