В России мэра уволили после банкета в день траура по погибшим шахтерам. Видео

В России мэра города Прокопьевск Вячеслава Старченко уволили из-за банкета, устроенного по случаю его назначения на пост. Причиной стало то, что в этот день в Кемеровской области продолжался траур по 52-м погибшим в шахте "Листвяжная".

Об отставке Старченко написал в своем Telegram-канале глава области Сергей Цивилев. Он назвал всех, кто присутствовал на вечеринке людьми, "у которых нет сердца".

"Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет. Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку", – сказано в сообщении чиновника.

Позже стало известно, что его исключили из членов партии "Единая Россия". В списках партии также больше не числится спикер горсовета Наталья Бурдина. Как отметил секретарь Кузбасского отделения ЕР, сенатор Алексей Синицын, чиновники должны были объявить в этот день траур.

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Старченко пробыл на должности всего один день. Банкет якобы устроила администрация города именно по случаю назначения Старченко мэром. Он состоялся в день трагедии на шахте, 25 ноября.

Кадры появились в Telegram-канале Mash. На них показано, что на банкете присутствовали около двух десятков людей. Он проходил в ресторане.

Сам Старченко заявил, что якобы на банкете не присутствовал и вообще никакого банкета не было. Он отметил, что будет обращаться в суд, передают "Известия".

"Я считаю, что это фейк, я там не присутствовал. Хочу, чтобы объективно разобрались. Ни музыки никакой, ни тостов там", – сказал уволенный чиновник.

Напомним: трагедия на угольной шахте "Листвяжная" произошла 25 ноября. По состоянию на пятницу, 26 ноября, подтверждена гибель 52 человек, среди которых оказались и спасатели. Более сорока горняков с травмами разной тяжести попали в больницу.

Среди предварительных причин ЧП назвали взрыв метана или воспламенение угольной пыли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 8 октября взрыв прогремел на Амурском газоперерабатывающем заводе в России. На предприятии, принадлежащем "Газпрому", также возник пожар.