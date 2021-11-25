В России прогремел мощный взрыв на шахте: есть погибший, пострадали более 40 человек. Фото и видео

В Кемеровской области России утром 25 ноября произошли взрыв и пожар с сильным задымлением на угольной шахте "Листвяжная". Один человек погиб, более сорока с травмами разной тяжести были госпитализированы в больницы.

Предварительной причиной ЧП называют возгорание угольной пыли. Об этом сообщает РЕН ТВ и другие росСМИ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Шахта расположена в поселке городского типа Грамотеинский Беловского района. Приблизительно в 08:30 по местному времени (04:30 по Москве) там в вентиляционном штреке глубиной 250 метров возник хлопок и последующее возгорание.

Видео дня

На момент ЧП, которое произошло как раз во время пересменки, под землей находилось 287 человек. В ходе спасательной операции 239 горняков удалось вывести на поверхность. С территории предприятия их вывозили на автобусах.

При этом в шахте оставались 48 человек, связи с ними не было – из-за сильного задымления спасатели не могли к ним добраться.

В пожаре погиб один мужчина. Предварительно, ему было 23 года и на шахте он работал всего около двух месяцев.

Также в Ленинск-Кузнецкий центр здоровья доставили 43 пострадавших, пишет Mash Siberia со ссылкой на данные регионального Центра медицины катастроф. Два человека попали в реанимацию, состояние остальных было легкой и средней тяжести. У всех горняков медики диагностировали отравление угарным газом.

Агентство ТАСС со ссылкой на источника утверждает, что причиной пожара на шахте "Листвяжная" стало возгорание угольной пыли. Также утверждается о взрыве в вентиляционном штреке №823.

"По словам горняков, утром перед пересменкой приборы показали превышение уровня метана, но их все равно заставили работать. Погибшего до сих пор не эвакуировали. Территория шахты оцеплена, родственников рабочих не пускают", – пишут российские Telegram-каналы.

На место ЧП выехал губернатор и региональный прокурор. Следственный комитет РФ и прокуратура приступили к проверкам по факту инцидента. Количество пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 8 октября взрыв прогремел на Амурском газоперерабатывающем заводе в России. На предприятии, принадлежащем "Газпрому", также возник пожар.