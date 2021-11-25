В России прогремел мощный взрыв на шахте: есть погибший, пострадали более 40 человек. Фото и видео

Марина Лисничук
Новости России
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В России прогремел мощный взрыв на шахте: есть погибший, пострадали более 40 человек. Фото и видео

В Кемеровской области России утром 25 ноября произошли взрыв и пожар с сильным задымлением на угольной шахте "Листвяжная". Один человек погиб, более сорока с травмами разной тяжести были госпитализированы в больницы.

Предварительной причиной ЧП называют возгорание угольной пыли. Об этом сообщает РЕН ТВ и другие росСМИ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Шахта расположена в поселке городского типа Грамотеинский Беловского района. Приблизительно в 08:30 по местному времени (04:30 по Москве) там в вентиляционном штреке глубиной 250 метров возник хлопок и последующее возгорание.

На шахте прогремел взрыв
Видео дня

На момент ЧП, которое произошло как раз во время пересменки, под землей находилось 287 человек. В ходе спасательной операции 239 горняков удалось вывести на поверхность. С территории предприятия их вывозили на автобусах.

Предварительной причиной ЧП называют возгорание угольной пыли

При этом в шахте оставались 48 человек, связи с ними не было – из-за сильного задымления спасатели не могли к ним добраться.

Один горняк погиб, 43 пострадали в результате ЧП на шахте в России

В пожаре погиб один мужчина. Предварительно, ему было 23 года и на шахте он работал всего около двух месяцев.

Кадры с места ЧП

Также в Ленинск-Кузнецкий центр здоровья доставили 43 пострадавших, пишет Mash Siberia со ссылкой на данные регионального Центра медицины катастроф. Два человека попали в реанимацию, состояние остальных было легкой и средней тяжести. У всех горняков медики диагностировали отравление угарным газом.

Агентство ТАСС со ссылкой на источника утверждает, что причиной пожара на шахте "Листвяжная" стало возгорание угольной пыли. Также утверждается о взрыве в вентиляционном штреке №823.

ЧП случилось на шахте "Листвяжная"

"По словам горняков, утром перед пересменкой приборы показали превышение уровня метана, но их все равно заставили работать. Погибшего до сих пор не эвакуировали. Территория шахты оцеплена, родственников рабочих не пускают", – пишут российские Telegram-каналы.

На место ЧП выехал губернатор и региональный прокурор. Следственный комитет РФ и прокуратура приступили к проверкам по факту инцидента. Количество пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 8 октября взрыв прогремел на Амурском газоперерабатывающем заводе в России. На предприятии, принадлежащем "Газпрому", также возник пожар.

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