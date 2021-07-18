В России медведь трижды напал на дрессировщиков в цирке, но они продолжили выступление. Видео

В цирке города Берёзовский Кемеровской области, Россия, дрессированный медведь трижды во время выступления напал на своих укротителей. Попытки животного вырваться из подчинения жестко пресекались и выступление продолжилось.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Рифмы и панчи". Удивительно, но за время варварского отношения к дикому зверю, никто из зрителей не выразил ни малейшего протеста с увиденным (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, во время выступления на арене бурый медведь отказывался выполнять глупые команды и трюки, когда же его начинали провоцировать дрессировщики, он оказывал сопротивление. В результате публичной экзекуции, животное завершило цирковой номер. Никто из людей серьезно не пострадал.

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Отметим, что Россия и Беларусь по-прежнему входят в ряд стран, где популярна эксплуатация животных в отрасли развлечений. Большинство стран мира идут по пути полного или частичного отказа от цирка со зверями. В Украине развлекательно-цирковые программы при участии "братьев наших меньших" запрещены уже с этого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в московском цирке медведь нанес тяжелые телесные повреждения работнику, который пришел его кормить. В результате мужчина умер.