В России медведь напал на группу туристов, есть погибший: появились детали трагедии

В Красноярском крае России 27 июля дикий медведь напал на четырех туристов в природном парке "Ергаки", убив одного из них. Погибшим оказался 42-летний Евгений Старков, троим его товарищам удалось спастись.

Трагический случай произошел вечером в районе Долины девяти озер. Об нем сообщили представители дирекции парка на официальном сайте.

Отмечается, что четверо мужчин из Москвы путешествовали по Араданскому хребту. Их вылазка была зарегистрирована официально – это был спортивный категорийный поход.

Деталей нападения в администрации парка не разглашали. При этом уточнили, что они не ведут регулирование численности медведей "из-за отсутствия сил и средств".

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По данным же российского Telegram-канала Mash, зверь напал на мужчин, когда те собирали лагерь и пытались отогнать его.

Также сообщается, что погибший – Евгений Старков, которому было 42 года. В группе с ним находились 31-летний Антон Шелкунов, 32-летний Павел Жемчугов и 33-летний Евгений Доброродный.

На место происшествия из Красноярска вылетал вертолет Ми-8 с егерями и сотрудниками МЧС. Троих спасшихся отправили в подразделение министерства.

По словам руководителя группы туристов Антона Шелкунова, расстояние от их лагеря до зверя было около семи метров. Спасаясь, они побежали вниз до скал и потеряли медведя из виду. Старков тогда отстал от остальных. Позже его товарищи увидели и хищника, и покусанное тело Евгения рядом.

"Группа спасалась оттуда в чем есть, без обуви, в сторону трассы. А это 7 часов бегом. Так троим туристам удалось уйти от дикого зверя", – говорится в сообщении.

Telegram-канал LIFE SHOT пишет, что в "Ергаках" это уже второй подобный случай за последние два месяца.

В связи с очередным ЧП в природном парке, площадь которого составляет 342 гектара, рекомендовали туристам отложить поездки в "Ергаки". На сегодня решается вопрос об его официальном закрытии или ограничении посещения.

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