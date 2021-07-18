В России из-за лесных пожаров небо окрасилось в желтый цвет, людей призвали не покидать дома. Видео

В Якутии (республика в России) разгорелись масштабные лесные пожары. Небо там стало желтым, возникло сильное задымление, из-за чего людям советуют оставаться дома и не открывать окна. Ситуация ухудшилась в субботу, 17 июля.

Загрязнение воздуха в 139 раз превысило норму. Густой смог окутал 51 населенный пункт Якутии, на реках остановили движение паромов из-за нулевой видимости. На трассах она составляла 100 метров или меньше, передает "КП" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Местные жители жаловались на то, что задымленным воздухом тяжело дышать.

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В воскресенье, 18 июля, в аэропорту Якутска сильно задерживались по меньшей мере семь рейсов. Было временно невозможно как прибытие, так и отправление самолетов, сообщили в Instagram аэродрома.

На данный момент огонь уничтожил более миллиона гектаров леса. Причиной возникновения пожара называют не только человеческий фактор, но и аномальную жару, которая держится уже месяц, а также недостаток осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Челябинской области России вспыхнул масштабный лесной пожар на площади более 900 гектаров. У огня было три очага.