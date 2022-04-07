В России из-за инфляции возникли проблемы с выполнением военного заказа – разведка

Из-за стремительной инфляции и жестких экономических санкций, наложенных странами Запада на Россию из-за войны в Украине, в РФ не могут в полной мере выполнять военный заказ. Инфляция "съедает" предусмотренные на создание оружия средства.

А дополнительное финансирование в бюджете России не предусмотрено. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Российские компании столкнулись с серьезными проблемами при выполнении военных заказов. Инфляция из-за введения санкции "съедает" предусмотренные под производство оружия средства. А дополнительные средства в бюджете РФ отсутствуют", – говорят разведчики.

По данным украинской разведки, высшее военно-политическое руководство РФ о проблемах знает. По крайней мере, об этом говорится в докладе аппарата правительства РФ по поводу проблемных вопросов в ходе выполнения контрактов государственного заказа предприятиями ОПК России, появившегося в распоряжении ГУР МОУ.

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Из доклада становится очевидным, что сейчас российское правительство практически ничего не может сделать, чтобы исправить ситуацию.

"Во избежание повышения цен, зафиксированных государственным заказом, правительство РФ разрешило заключать контракты с одним поставщиком. Впрочем, это не привело к ожидаемому результату. Цена выполнения работ все равно выросла из-за существенного удорожания материалов и комплектующих. А настаивание министерства обороны РФ на фиксации цен приводит только к убыткам для определенного "единственного исполнителя "военного заказа", - анализируют содержание документа в ГУР МОУ.

Заказы МО РФ с высокой долей вероятности не будут выполнены в полном объеме. У "богатой" России просто не хватает денег. Привычная же авторитарная манера государственного управления привела к несогласованности действий между правительством и производителями.

Введенные Западом санкции в отношении российской экономики и российского военно-промышленного комплекса уже приносят свои плоды, резюмируют в украинской разведке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Песков заявил, что РФ может применить ядерное оружие в случае "угрозы существования России". Учитывая, что такие угрозы Кремль может найти в чем угодно, мир должен сделать все возможное, чтобы остановить Путина до того, как он поставит человечество на грань существования.