В России испугались идеи Маска о ядерной бомбардировке Марса

В России считают, что идеи терраформирования (преобразования атмосферы другой планеты для создания условий, как на Земле) Марса, которые озвучивали в США, является прикрытием для выведения ядерного оружия в космос.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он убежден, что это оружие в итоге могут использовать против Земли.

"Тот, кто призывает к "терраформированию" Марса или иных планет, прекрасно понимает, что это лишь предлог для вывода в космос ядерного оружия, которое если и пригодится, то только для того, чтобы "терраформировать" нашу Землю. Причем навсегда", – написал он.

Американский миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск ранее называл использование ядерных снарядов самым быстрым способом терраформирования Марса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Маск анонсировал, что полеты космических кораблей на Марс начнутся задолго до 2030 года.