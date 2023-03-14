В России хотят повысить призывной возраст: в ISW оценили, возможна ли большая мобилизация
Внесение в Государственную думу России законопроекта о постепенном повышении призывного возраста может говорить о том, что Кремль не планирует применять полную мобилизацию в будущем. Предложенный график реализации плана также может свидетельствовать, что Москва не ожидает, что ее война против Украины продлится дольше, чем следующие три года.
Соответствующее мнение высказали аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете за 13 марта. Они напомнили, что предложение о повышении призывного возраста в России поступило от министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу.
Сейчас в российскую армию можно попасть с 18 лет. Законопроект предлагает повысить этот возраст до 21 года. Верхнюю черту хотят отодвинуть с 27 до 30 лет.
Новшества хотят реализовать в трехлетний период. С 1 января-2024 начнут призывать молодых людей с 19 лет, с 1 января-2025 – с 20 лет, а с 1 января-2026 – с 21 года. В то же время предельный возраст призыва будет повышен до 30-ти уже с 2024 года.
По сути, это означает, что граждане страны-агрессора определенного возраста получат временные отсрочки от призыва в вооруженные силы.
"Кремль, возможно, пытается оградить новое поколение россиян от демографических и социальных последствий боевых действий на истощение в Украине, распределяя эти воздействия среди группы россиян одного поколения", – заявили в ISW.
Аналитики предполагают, что политическое руководство РФ прежнему крайне не приемлет перспективу полной мобилизации.
Как писал OBOZREVATEL:
– Тем временем российские военные преступники задумали проводить мобилизацию на временно оккупированных территориях Запорожской области Украины. В частности, в селе Инженерное под Пологами уже начали собирать списки мужчин призывного возраста.
– Центр национального сопротивления сообщал, что россияне готовят новую волну мобилизации на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Призвать на войну против Украины могут граждан с паспортами РФ.
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