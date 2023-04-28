В России хотят 'поставить на поток' производство беспилотников: Путин приказал в разгар войны

Глава России Владимир Путин в разгар войны против Украины решил увеличить в стране производство беспилотных летальных аппаратов. Он надеется, что к 2026-му его государство-террорист выйдет на объем выпуска 18 тыс. БПЛА в год.

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Такое поручение кремлевский лидер дал на заседании в индустриальном парке "Руднево" под Москвой. Об этом сообщают пропагандистские медиа.

"Безопасность и режим секретности не должны мешать развитию беспилотной сферы. Минтранс должен подготовить предложения по подчиненности отрасли БПЛА Росавиации или предложить идеи по созданию специального органа", – высказался российский диктатор.

Он заявил, что выпуск "перспективных" беспилотников в России должен быть "поставлен на поток". Причем глава Кремля мечтает, что производить БПЛА будут не только в Москве, но и в других регионах.

По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, выступление которого перед диктатором цитируют росСМИ, в стране-агрессоре "недостаточно развита инфраструктура для использования гражданских беспилотных систем".

Он заявил, мол, сегодня больше всего в беспилотниках нуждаются Росреестр, МЧС, минпросвещения и "Газпром". Российский политик не уточнил, идет ли речь об ударных или разведывательных БПЛА, но известно, что даже у "Газпрома" есть свои военизированные подразделения, которые уже воюют в Украине и жалуются, что они недостаточно обеспечены, например, по сравнению с коллегами-"вагнеровцами".

Программу по стандартизации беспилотников в РФ надеются разработать в 2024 году. А на реализацию объема госзаказа по их производству планируют выделить около 91 млрд руб. с 2024-го по 2026 год, до 2030-го – 200 млрд руб.

"Кабмин предлагает создать систему налоговых льгот для производителей БПЛА по аналогам с ИТ-компаниями. Российская промышленность к концу 2026 года выйдет на объем выпуска 18 тыс. БПЛА в год", – утверждают пропагандистские ресурсы.

Параллельно в российских регионах Кремль хочет создать максимально свободные зоны для легких гражданских беспилотников массой не более 30 кг. А также будет привлекать к созданию БПЛА молодежь, задействовав систему российского добровольческого общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в РФ разработали инструкцию на случай "нападения украинских БПЛА" на российские регионы. Это свидетельствует о том, что в Кремле напуганы успехами украинских дронов в доставке "бавовны" на территорию страны-агрессора.

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