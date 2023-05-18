В России хотят отправить на фронт бездомных собак: для них уже придумали задачу. Видео

В Государственной Думе РФ не прекращают делать абсурдные и сомнительные по своей практичности предложения, направленные, в основном, на демонстрацию собственной лояльности к так называемой "спецопераци" в Украине. Один из горе-парламентариев предложил "мобилизовать" бездомных собак.

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Эпизод с выступления депутата-"единороса" опубликовали прокремлевские медиаресурсы. Политик убежден, что в России достаточно квалифицированных кинологов, которые в кратчайшие сроки превратят дикие стаи псов в дрессированных питомцев при оккупантах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Крупных агрессивных животных можно обучить и отправить на поле боя, откуда они будут вытаскивать раненых. Опыт Великой Отечественной войны показывает, что они могут также помогать в разминировании территорий и показывать много других полезных навыков", – считает спикер.

Отметим, что Госдума в первом чтении одобрила скандальный законопроект, разрешающий эвтаназию бездомных животных. Причем убийство животного будет приемлемо даже в случае, если это затронет домашнего питомца, который отбился от хозяев или потерялся.

РанееOBOZREVATEL сообщал, что депутаты российского парламента изыскивают все новые и новые способы найти для РФ возможность продолжать войну против Украины. Так, в скором времени финансирование боевых действий могут возложить на россиян: для этого предложили ввести дополнительный налог.

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