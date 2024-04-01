В России хотят исключить 'Талибан' из перечня террористических организаций: окончательное слово за Путиным

МИД России совместно с Минюстом России и другими российскими профильными ведомствами "прорабатывает вопросы" снятия с афганского движения "Талибан" статуса террористической организации. Он был признан в РФ террористической организацией в 2003 году.

Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство страны-агрессора. Там подчеркнули, что финальное решение примет высшее политическое руководство страны.

В частности, следует добавить, ранее спецпредставитель президента РФ из Афганистана Замир Кабулов сообщал, что члены движения приглашены в Казань (Татарстан) на форум "Россия - Исламский мир", который состоится с 14 по 19 мая 2024 года.

В октябре 2021 года кремлевский диктатор Путин заявил, что Россия "намерена принять решение" об исключении "Талибана" из списка террористических организаций, но до этого аналогичные действия предпримет ООН.

"Россия контактирует с членами движения, приглашает их в Москву и работает с ними в самом Афганистане", – добавил Путин.

Представители движения "Талибан" посетили Москву еще в июле 2021 года. Тогда глава МИД РФ Лавров, по итогам встречи заявил, что высказанные талибами мнения позволяют говорить о них как об "адекватных людях".

Менее чем через месяц, 15 августа того же года, "Талибан" объявил о полном захвате власти в Афганистане. После этого представители организации еще не раз приезжали в Москву. Сначала в октябре 2021 года, а затем еще несколько раз в 2022 и 2023 годах.

OBOZ.UA собрал малоизвестные факты, которые лучше дают понять, кто такие талибы на самом деле.

Как сообщалось ранее, в начале марта на выставке оружия в Катаре были замечены представители России и Талибана.

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