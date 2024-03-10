Иран, Россия и 'Талибан' приняли участие в выставке оружия в Катаре - Fox News

На этой неделе Иран появился на выставке оружия в Катаре, обеспечив Тегерану платформу для рекламы своих военных возможностей. Также на мероприятии были замечены представители России и Талибана.

Об этом пишет Fox News. Впрочем, эксперты утверждают, что такие события часто собирают вместе достаточно странных партнеров.

В то же время Доха продолжает подтверждать оборонное и стратегическое партнерство с Соединенными Штатами. Иран стал одним из участников выставки, враждебных США, что вызвало беспокойство, что Катар мог помочь врагам Америки вооружиться.

"Неудивительно, что Катар приглашал Иран, Россию и другие страны. Я даже слышал, что Талибан направил на оборонную выставку свою делегацию. Так что во многом типично, чтобы Катар был открыт для всех", – говорит Мэтт Маккинис, старший научный сотрудник Института. изучения войны.

По его мнению, это, несомненно, усилит беспокойство США и других партнеров по поводу роли, которую потенциально играет Катар в содействии продаже оружия и распространении более совершенных вооружений, поступающих из таких стран, как Иран и Россия.

Появление этих делегаций было встречено с осуждением в кругах вашингтонских либералов. В частности, Фонд защиты демократии (FDD) назвал нежелательным присутствие Ирана на выставке и призвал власти США работать над лишением этой страны такого доступа к любым предстоящим выставкам оружия.

Официальные лица США уже начали говорить о необходимости корректировки отношений Америки с Катаром, упрекая его властей за то, что у них есть связи с ХАМАСом.

Между тем издание Al-Monitor сообщило, что исполняющий обязанности министра обороны "Талибана" Мавлави Мохаммад Якуб Муджахид посетил выставку с намерением встретиться с представителями министерства обороны Катара.

Справка

Международная выставка и конференция морской обороны (DIMDEX) в Дохе, посвященная технологиям, возможностям морской и оборонной промышленности, проходила с 4 по 6 марта и включала VIP-делегации из стран всего мира. Согласно веб-сайту выставки, в состав участников также входили делегации России и Ирана. При этом Тегеран продемонстрировал некоторые новые вооружения – беспилотники, пушки, ракеты и радиолокационные системы, в том числе беспилотник "Шахед-149", представленный в 2021 году.

Как писал OBOZ.UA, стремительное развитие Ираном программы оружейного урана приближает возможность проведения Исламской республикой первого ядерного испытания. Уже через год Тегеран может получить ядерный потенциал, которым сможет угрожать не только соседям, ведь иранцы уже имеют на вооружении баллистические носители "Саджил" дальностью до 2 тыс. км.

По теоретическим расчетам, Иран может получить высокообогащенный уран уже через несколько дней. Об этом говорится в новом спецдокладе Institute for Science and International Security (ISIS), опубликованном на днях.

Ранее стало известно, что запасы обогащенного урана в Иране в 27 раз превышают предел. На этом фоне у МАГАТЭ выразили обеспокоенность ядерной программой страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!