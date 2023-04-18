В России готовят спецполк для разгона митингов: московских полицейских неожиданно отправили на стрельбы и медкомиссию

Московских полицейских отправили на военно-врачебную комиссию. До этого им раздали пулемёты и устроили стрельбы.

Видео дня

Об этом сообщают росСМИ. По данным источников, цель данной подготовки – создание специального полка для разгона митингов в РФ.

Сотрудники спецполка МВД, которые занимаются разгоном митингов, были отправлены на военно-врачебные комиссии в ведомственную поликлинику без объяснения причин. Они должны будут пройти медицинские анализы и психологические тесты.

В конце марта около 600-700 сотрудников спецполиции были направлены на стрельбы у парка "Патриот", Московская область, где им были выданы пулеметы и по 100 патронов.

Ранее подобные мероприятия не проводились среди полицейских. Согласно различным источникам, некоторые из этих сотрудников должны летом заменить своих коллег из Петербурга на Донбассе и осуществлять охрану объектов в "ДНР" и "ЛНР".

По информации собеседника OBOZREVATEL в украинской разведке, есть данные, что на самом деле спецполк готовят к очень жесткому подавлению протестов в России.

"Путинский режим своими руками создал предпосылки для них. Теперь, после законодательных изменений (о "вручении" повесток через Госуслуги), война коснется каждого гражданина РФ. Россиянам либо придется проглотить это и стать пушечным мясом на территории Украины, либо снести режим", – поделился офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России закончились желающие воевать в Украине, мужчины массово уезжают из РФ. По разным оценкам, из страны сбежало от 500 тысяч до 1 млн мужского населения. Российский диктатор Владимир Путин ответил на столь массовую эмиграцию введением электронных повесток.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!