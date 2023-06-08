В России эксдепутат вступил в ряды ЧВК 'Вагнер', чтобы избежать наказания за жестокое убийство жены. Фото

Александр Хаконов, депутат местного райсовета из Красноярского края в Российской Федерации, был приговорен к наказанию в виде 9 лет и 8 месяцев колонии строгого режима за убийство своей жены. Однако, несмотря на приговор, политик избежал отбывания наказания, так как ушел воевать на Украину в составе частной военной компании "Вагнер".

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Об этом сообщают росСМИ. Под арестом он находился с 4 апреля прошлого года.

В марте 2022 года 52-летний Александр Хаконов причинил смертельные травмы своей 35-летней жене в результате ссоры. Во время конфликта между супругами, мужчина взял нож и нанес два удара в грудь женщины. Затем он вывез тело в лес.

Через несколько часов после исчезновения его жены, депутат сам пошел в полицию и сообщил о случившемся.

Правоохранительные органы нашли труп через несколько дней. На месте преступления были найдены улики, которые были предъявлены подозреваемому. В результате этого Хаконов признался в совершении убийства. Он утверждал, что предложил своей жене интимные отношения, но она якобы отказалась и оскорбила его в своих высказываниях, унижая его как мужчину.

По информации издания, Хаконов был завербован в ряды ЧВК "Вагнер" в СИЗО и избежал отправки в колонию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Краснодаре 28 апреля были убиты два аниматора – 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко. Одним из подозреваемых может быть бывший заключенный, который вышел на свободу благодаря ЧВК "Вагнер".

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