В России экс-сотрудник МВД открыл стрельбу по прохожим: ранена 9-летняя девочка

В Екатеринбурге (Россия), в воскресенье, 30 мая, бывший сотрудник МВД Сергей Боков открыл стрельбу из окна многоэтажки по прохожим и машинам. Пострадали сотрудник Росгвардии и ребенок.

Как пишет Telegram-канал LifeShot, дом, в котором находился преступник, оцепили силовики. Они ворвались в квартиру стрелка, позже оттуда был слышен взрыв – сотрудники полиции использовали свето-шумовую гранату. Мужчину задержали живым.

Как пишут СМИ, по словам очевидцев мужчина во время стрельбы якобы кричал "требую отменить гомосексуализм!". Также сообщается, что злоумышленник произвел со своего балкона на четвертом этаже не менее 10 выстрелов.

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Как пишет РЕН ТВ, перед тем, как открыть стрельбу, преступник отправил сообщения своим знакомым с текстом "надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю".

В следственном комитете уточнили, что мужчина был вооружен охотничьим карабином.

По информации Telegram-канала E1.RU, мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Казани в гимназии №175 произошла стрельба и прогремел взрыв. 9 человек погибли, более 10 были ранены. Стрельбу в школе признали терактом.