В январе 2025 года доля россиян, выступающих за мирные переговоры с Украиной, достигла рекордного уровня. По данным опроса, 61% респондентов поддерживают дипломатическое урегулирование конфликта, в то время как только 31% считают необходимым продолжать боевые действия.

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Согласно исследованием организации "Левада-центр", которую в России считают "иностранным агентом", все больше россиян убеждены, что участие международных посредников поможет достичь мирного соглашения. Наиболее вероятными посредниками респонденты назвали Китай (23%) и США (20%), а также Турцию, Венгрию и Индию.

Как россияне относятся к мирным переговорам и продолжению боевых действий

В основном поддерживают идею немедленного начала мирных переговоров женщины (61%), молодежь до 39 лет (63%), жители небольших городов с населением до 100 тысяч человек и сельской местности (по 59%).

Также за дипломатическое урегулирование высказываются те, кто считает, что страна движется в ложном направлении (80%), не одобряет деятельность Владимира Путина в должности президента (76%), предпочитает YouTube как источник информации (62%) и не поддерживает действия российских военных в Украине (89%).

За продолжение боевых действий чаще выступают мужчины (45%), граждане в возрасте от 55 лет и старше (42%), а также более обеспеченные респонденты, которые могут позволить себе дорогие покупки (39%).

Среди сторонников военного разрешения конфликта также преобладают жители Москвы (65%), положительно оценивающие положение дел в стране (39%), доверяющие телевидению как основному источнику информации (41%) и поддерживающие действия российских вооруженных сил в Украине (38%).

Кого россияне видят посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией

По сравнению с ноябрем 2023 года количество респондентов, считающих, что привлечение посредников будет способствовать достижению мирного соглашения между Россией и Украиной, выросло до 67%, что на 23 процентных пункта больше. Противоположного мнения придерживаются только 13% опрошенных, тогда как 20% затруднились дать четкий ответ.

Среди стран, которые могли бы выступить в роли посредников, наиболее часто упоминаются Китай (23%) и США (20%). Турцию назвали 8% опрошенных, а Венгрию и Индию – по 6%. В то же время 28% респондентов не смогли определиться: 21% затруднились ответить, а 7% считают, что ни одна страна не подходит для этой роли.

У россиян меняется отношение к войне

Внимание к событиям в Украине выросло – 55% россиян заявили, что активно следят за ситуацией. Наибольший интерес проявляют мужчины, люди постарше и те, кто поддерживает политику Кремля. В то же время, молодежь и жители больших городов меньше интересуются событиями.

Уровень поддержки действий российской армии остается высоким – 78% опрошенных высказываются в ее пользу. В то же время, 15% респондентов открыто заявили о своем недовольстве военной кампанией.

Ожидание граждан РФ по завершению войны

43% россиян полагают, что война завершится в течение года, что является ростом этого показателя за последний год. В то же время, 32% считают, что боевые действия будут продолжаться дольше.

Подавляющая часть россиян – 76% – считает, что военный конфликт в Украине завершится победой России. В то же время 15% опрошенных убеждены, что ни одна из сторон не сможет получить решающее преимущество, а менее 1% респондентов высказали мнение о возможной победе Украины.

Предположения об успешном завершении боевых действий в пользу России чаще всего высказывают:

люди старшего возраста (81% среди респондентов старше 55 лет),

те, кто считает, что ситуация в стране развивается правильно (84%),

сторонники Владимира Путина (81%);

те, кто доверяет телевидению как основному источнику информации (86%),

те, кто поддерживает действия русской армии (86%) и считает необходимым продолжение военных действий (92%).

Сомневающиеся в возможности однозначной победы любой из сторон чаще являются женщинами (25%), лицами, которые считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении (32%), или одобряют деятельность действующего президента (42%).

Также это мнение чаще делят люди, которые доверяют YouTube-каналам как источнику информации (35%), не поддерживают действия российских военных в Украине (42%) или выступают за мирные переговоры (21%).

Опрос проводил "Левада-центр" в период с 23 по 29 января 2025 года. В нем приняли участие 1615 респондентов от 18 лет, проживающих в 137 населенных пунктах 50 регионов России.

Исследование осуществлялось методом личного интервью на дому. Выборка учитывала пол, возраст и уровень образования в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия столкнулась с серьезной проблемой старения и сокращения населения. И на фоне разрешенной руководством РФ войны против Украины демографический кризис еще усугубился.

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