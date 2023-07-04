В России дипломы выпускникам выдают только вместе с повестками в армию: отказникам грозят тюрьмой

В Ингушетии (РФ) дипломы выпускникам колледжей выдают только вместе с повестками. Их требуют либо подписать, либо написать отказ от получения, за что предусмотрена административная, а затем и уголовная ответственность.

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Об этом пишет местное издание "Фортанга", ссылаясь на источник, близкий к одному из колледжей. По словам собеседника журналистов, без подписания повестки "диплом не выдают никак".

"Либо ты получаешь повестку, либо ты подписываешь отказ от повестки. То есть, получить повестку – это уже означает, тебе в армию надо, а отказ от повестки – это "здравствуй, тюрьма, мать родная", – сказал он.

Такая инициатива была внедрена после того, как директор колледжа в Нижних Ачалуках заявил, что из его учебного заведения в армию призвали 30 студентов. После этого военкоматы и чиновники "подхватили идею", говорит источник.

По его словам, студентов заставляют лично приходить в колледж – нет возможности получить диплом по почте или через доверенное лицо.

Если выпускник отказывается подписывать повестку, сразу же составляется акт вместе с понятыми. За первый отказ предусмотрена административная ответственность и штраф до 3000 рублей (1,2 тыс. грн).

За повторный отказ – уже уголовная ответственность за "уклонение" от "военной и альтернативной гражданской службы", за что грозит штраф до 200 тыс. рублей (82,5 тыс. грн), принудительные работы, арест или до двух лет тюрьмы.

Ингушский юрист Калой Ахильгов сказал "Фортанге", что учебные заведения могут только вручать повестки, но не выписывать. Желающим избежать получения повестки он порекомендовал после окончания бакалавриата или магистратуры брать последипломные каникулы до 31 августа и предоставить справку в военкомат.

"Тогда в весенний призыв их не должны беспокоить. И такие "автоматические" повестки, выданные вместе с дипломом, теряют свое значение", – сказал юрист.

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