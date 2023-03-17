В России девушка ''мобика'' присвоила его карточку с деньгами за войну и ушла к другому: оккупант обратился в полицию

В России девушка мобилизованного россиянина присвоила его карточку с деньгами за войну и ушла к другому. Из-за этого оккупант обратился в российскую полицию.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва". 23-летнего Максима М. из Краснознаменска (Подмосковье) мобилизовали в сентябре прошлого года.

Пока оккупант в составе танковой дивизии воевал в Украине, в стране-агрессоре его ждали родная бабушка и девушка Татьяна, с которой он встречался уже больше года.

Для зарплаты за войну захватчик открыл в банке отдельную карту, которую потом отдал своей девушке и попросил передать бабушке. Сразу после этого оккупанта отправили в Белгородскую область на границе с Украиной.

В марте нынешнего года ему сообщили, что Татьяна его не дождалась и уже встречается с другим. Кроме того, она забрала с собой его карту с зарплатой. В общей сложности девушка похитила 1,1 миллион рублей. Мобилизованный обратился в полицию и обвинил экс-возлюбленную в похищении крупной суммы денег.

Как сообщал OBOZREVATEL, стране-агрессору России, развязавшей кровавую войну против Украины и собиравшейся взять Киев за три дня, не хватает денег даже на выплаты "мобилизованным". Военным преступникам РФ не только не выдают зарплаты, но и отказывают в региональных выплатах и даже не дают необходимую экипировку.

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