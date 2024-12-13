В России Дед Мороз в образе партизана подарил детям в садике по кусочку хлеба и сахара. Фото и видео

В России даже самых молодых детей воспитывают в духе милитаризма и патриотизма. Так, в детском саду №12 "Березка" в городе Калтан Кемеровской области провели тематическое мероприятие под названием "Новый год на фронте".

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Об этом сообщает Telegram-канал "Astra". Событие произошло 10 декабря и было посвящено 80-летию так называемого "Дня победы" во Второй мировой войне.

Главным гостем праздника стал Дед Мороз, появившийся на этот раз в необычном образе партизана. В рамках мероприятия детям продемонстрировали, как праздновали Новый год во время войны. Вместо традиционных подарков Дед Мороз принес детям кусочки черного хлеба и сахара. Этот символический жест должен, по замыслу организаторов, привить детям патриотические чувства и показать, как тяжело жилось в те годы на фронте.

Отметим, что такого рода мероприятия становятся все более распространенными в России. Это часть более широкой пропагандистской кампании, направленной на формирование у детей милитаризованного мировоззрения.

"Все было подано как в театрализованной постановке. Детям было очень интересно. Они поняли. Для них это было интересно, что была война, что есть было нечего. Это ведь не просто, что принесли сахар и хлеб, а какие были угощения у детей. Все было детям сказано: почему именно сахар и хлеб ценились. Діти все з'їли. Вони ж у нас загодовані, скажімо так, а тут було цікаво", — розповідає завідувачка дитячого садка.

Заведующая подчеркнула, что это было еще не новогоднее празднование. По ее словам, на "настоящий праздник" должен прийти Дед Мороз в красной шубе.

Ранее сообщалось, что россияне превратили детский лагерь "Артек" во временно захваченный Крым в пропагандистский "волонтерский" центр. В когда-то образцовом лагере отдыха дети вынуждены плести маскировочные сетки и собирать дроны для военных РФ, совершающих преступления против украинского народа.

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