В России чиновникам окончательно запрещают выезжать за границу из-за страха перед утечкой государственных тайн. Все заграничные поездки чиновников должны быть предварительно согласованы и ограничения касаются не только стран, которые считаются недружественными в Россию, но и, к примеру, Армении.

Об этом сообщают российские СМИ. Следовательно, возможности для отдыха у российских госслужащих сократились еще больше накануне майских праздников.

Депутаты должны получать разрешение на каждую заграничную поездку от председателя Госдумы Вячеслава Володина. Те, кто не в фаворитах, могут столкнуться с запретом на выезд даже в Абхазию, поскольку чем ниже ранг, тем более строги ограничения.

После аннексии Крыма в 2014 году всем министрам и вице-премьерам России уже был запрещен выезд в страны, которые считаются недружественными, а другим госслужащим необходимо получить специальное разрешение и пройти собеседование с представителем ФСБ перед выездом.

За нарушение этих правил некоторые сотрудники госаппарата публично получали выговоры за неутвержденные поездки.

Таким образом, вместо отдыха в Баден-Бадене российские госслужащие могут выбирать санатории в Беларуси, а вместо Альп – горы Кыргызстана.

В связи с грядущими изменениями в правительстве и администрации президента, в марте российский диктатор Владимир Путин издал указ, предусматривающий введение запрета на выезд для бывших чиновников не позднее чем через двадцать дней после их отставки. Запрет касается примерно 194 человек, включая министров, руководителей ведомств, вице-премьеров и председателей судов.

Ранее у власти уже была возможность препятствовать выезду бывших чиновников: ФСБ могла запретить выдачу загранпаспорта лицам, имеющим доступ к государственным тайнам. Как сообщают рус. СМИ, такое ограничение уже коснулось бывшего вице-премьера правительства Медведева, Максима Акимова.

В то же время сотрудникам силовых ведомств в 2024 году разрешено путешествовать только в ограниченный список стран, включая Северную Корею, Южную Осетию, Армению, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Сирию.

По словам представителя министерства обороны, актуальный список стран, куда можно выезжать, включает Армению, Абхазию, Вьетнам, Китай, Кубу и страны Центральной Азии.

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