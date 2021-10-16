В России больной мужчина устроил резню в больнице: есть погибший

В российской Якутии пациент наркологического диспансера напал с ножом на соседей по палате. В результате ранения получили пять человек, еще один скончался.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным издания, после того как мужчина нанес удары окружающим, он воткнул нож себе в живот.

Нападавшего зовут Прокопий Трофимов, ему 47 лет. Он поступил в медучреждение с алкогольной интоксикацией. Telegram-канал SHOT пишет, что вместе с другими больными он играл в карты, а после проигрыша взял в комнате персонала нож и напал на пациентов.

Сейчас двое пострадавших находятся в реанимации. Состояние еще двух человек врачи оценивают как средней тяжести. Еще один мужчина скончался в машине скорой.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Черноморске на Одесщине между женщинами-продавцами мяса на рынке произошла ссора, в результате которой одна напала на другую с ножом. Пострадавшая получила ранения в область грудной клетки и была доставлена в больницу.

Кроме того, вооруженный мужчина совершил нападение на отдел полиции в российском городе Лиски. После этого он убил трех человек в селении Каменка.