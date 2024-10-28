В России 'бавовна': раздались взрывы, дроны атаковали спиртзавод в Воронежской области, вспыхнул пожар. Видео

В Воронежской области РФ дроны атаковали спиртзавод. После мощных взрывов на объекте вспыхнул сильный пожар, местные власти заявили об одном пострадавшем.

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Угрозу налета БПЛА в регионе объявили в 21:52 по Киеву (22:52 по местному времени). Губернатор Воронежчины Александр Гусев заявил, что "силы ПВО наготове", однако уже через 20 минут в местных пабликах стали публиковать видео мощного прилета.

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На опубликованных кадрах слышен гул летящих беспилотников, после чего раздется мощный взрыв. Россияне, ставшие очевидцами атаки, не сдерживали эмоций.

Судя по видео, попаданий было по меньшей мере два.

По данным местных пабликов, БПЛА атаковали спиртзавод "Этанолспирт" в селе Красное Новохоперского района Воронежской области.

Кроме того, якобы вспыхнул Аннинский спиртзавод примерно в 50 километрах. В поселке Анна также находится нефтебаза ООО "Аннанефтепродукт", которую уже атаковали дроны в начале октября.

В 22:21 Гусев заявил, что "в результате падения одного БПЛА повреждена пристройка к хозяйственному помещению на промышленном предприятии". На место прибыли оперативные службы.

В 22:54 чиновник сообщил, что в Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ всего якобы сбито и подавлено "около десяти БПЛА".

"Повреждения зафиксированы еще на одном промышленном предприятии. Там упавший БПЛА вызвал возгорание на одном из объектов", – отчитался губернатор.

В 23:50 Гусев уточнил, что пожар затронул здание и одну емкость, повреждены два жилых дома и хозпостройка.

По словам губернатора, "при падении БПЛА и последующем возгорании на промышленном предприятии" пострадал один человек. Он получил легкие ранения и находится под наблюдением медиков, заявил Гусев.

Как отмечают росСМИ, спиртзавод в Красном подвергся атаке уже второй раз за месяц. В прошлый раз его атаковали в ночь на 5 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 октября в РФ также жаловались на атаку БПЛА, в районе Мичуринского НПЗ в Тамбовской области произошел пожар. Всего на территории региона было зафиксировано 11 дронов.

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