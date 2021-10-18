В России 12-летний ученик устроил стрельбу в школе: появились подробности ЧП

В Пермском крае России утром в понедельник, 18 октября, 12-летний ученик произвел несколько выстрелов из охотничьего карабина "Сайга" в Сарсинской среднеобразовательной школе. В результате этого никто из детей и учителей не пострадал.

Остановить подростка удалось директору, оружие у него изъяли и позже задержали. Инцидент произошел в поселке Сарс Октябрьского района около 08:05 по местному времени, сообщает "Комсомольская правда".

Отмечается, что парень с карабином забежал в свой класс и поставил детей к стене. С криком "Всем стоять!" он сделал один выстрел в стену, а другой – в потолок. После якобы произнес фразу "В меня вселился Бог!".

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Услышав звуки стрельбы, учителя заперли другие классы. На крики вышла директор учебного заведения: она уговорила шестиклассника отдать оружие, а также успокоиться и зайти в ее кабинет.

В общении с ней и правоохранителями ученик признался, что таким образом "пытался расправиться" с конкретной девочкой, которая его сильно обижала.

Из-за инцидента занятия в школе отменили. Детей сперва эвакуировали на улицу, а позже отправили по домам.

В ГУВД по Пермскому краю заявили, что подросток задержан – им оказался ученик шестого класса этой школы. Правоохранители добавили, что мотивы его поступка и источник приобретения оружия устанавливаются.

Тем временем местные Telegram-каналы пишут, что речь идет о 12-летнем Диме Губаеве, который "Сайгу" взял у отца. Полицейским он рассказал, что был зол на одноклассников и учителей, а ночью ему "приснился Бог и подсказал, что надо делать". Также шестиклассник объяснил, что карабин принес, чтобы решить вопрос с одноклассницей Дашей Клестовой.

Отмечается, что школьник Губаев характеризовался раньше только положительно. В момент инцидента он якобы находился в состоянии эмоционального расстройства.

"Директор школы увела ребенка в кабинет и после разговора с учеником убедила его отдать ей оружие. В результате происшествия никто не пострадал", – процитировал Telegram-канал "Life Shot" комментарий представителя местных властей.

Одноклассники 12-летнего школьника тоже рассказали, что он хорошо учился, общался с другими детьми и любил привлечь к себе внимание. А девочка Даша, которой ученик, предположительно, хотел отомстить, "била его и других мальчиков".

Дети добавили: когда в школе началась стрельба, им показалось, будто что-то упало, но потом послышались крики. Учителя собрали всех в спортзале – оттуда школьников эвакуировали на стадион и сказали идти по домам.

При этом утверждается, что от рук Димы Губаева пострадал один ученик –осколками стекла ему повредило ногу, ребенку оказали помощь в больнице и отпустили. Охранную организацию, которая должна была защищать школу, проверяют.

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