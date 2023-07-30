В РФ заявили о падении БПЛА под Таганрогом. Видео

В стране-агрессоре России снова пожаловались на падение неизвестного беспилотника. На этот раз дрон якобы упал около российского города Таранрог.

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Об этом сообщили местные каналы в Telegram. Инцидент произошел в хуторе Дарагановка. Пропагандисты пишут, что после "падения неизвестного объекта" начался пожар.

В некоторых домах пропал свет. Также росСМИ заявили, что повреждены частный дом и два автомобиля.

Также сообщается о двух пострадавших.

Напомним, что в Москве в ночь на воскресенье, 30 июля, прогремел взрыв, россияне пожаловались на атаку неизвестных беспилотников. Один из них врезался в бизнес-центр "Москва-Сити". Из одной из башен валил дым, также вылетели окна.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июля в России снова пожаловались на ночную атаку беспилотника на Москву. В комментариях Telegram-каналов россияне изрядно возмущены тем, что на второй год так называемой "спецоперации" дроны уже начали долетать до самой столицы РФ.

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