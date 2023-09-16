В РФ задержали сотрудника компании по производству дронов, который 'сливал' данные в сеть – СМИ

В Москве якобы задержали сотрудника одной из российских компаний по производству беспилотников "Орион". Россиянина заподозрили в "сливе" данных в интернет.

Об этом сообщили российские пропагандистские издания с ссылкой на источники. У него, как утверждается, был доступ к важной информации о компании.

Россиянина заподозрили в том, что он якобы обнародовал данные на портале Github – платформе для совместной разработки и хранения кода IT-проектов.

В стране-агрессоре против него возбуждено уголовное дело по статье "о неправомерном влиянии на критическую информационную инфраструктуру России".

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Один из российских пропагандистских каналов в Telegram утверждает, что речь идет о 36-летнем сотруднике компании "Кронштадт" Евгении В. Это российское предприятие разрабатывает и производит оборудование и софт для беспилотной авиации и оборонной промышленности, в частности, дрон-разведчик "Орион".

Сейчас россиянин находится под подпиской о невыезде.

В компании "Кронштадт" подтвердили, что их бывший сетевой инженер действительно распространял конфиденциальные сведения через Github. В то же время уголовное дело, как утверждается, возбуждено по статье о незаконном получении сведений, составляющих коммерческую тайну.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России задержали и арестовали директора Научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА РФ Виктора Трухина, который, как полагают, знал медицинские тайны Владимира Путина. Дочь мужчины ранее заявила в полицию о его пропаже, сообщив, что он перестал выходить на связь 3 сентября.

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