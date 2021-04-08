В РФ взорвался танк военных, участвовавших в агрессии против Украины. Видео

Мирослав Семенюк Новости России 12:48, 8.04.2021 Обновлено: 13:31, 8.04.2021

В ночь на 8 апреля в городе Буйнакск (Республика Дагестан), входящий в состав Северо-Кавказского федерального округа РФ, на территории военной части загорелся и взорвался танк.

Как пишет Telegram-канал Baza, пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание машины, пострадавших нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"По предварительным данным, сдетонировали боеприпасы, которые были загружены в машину. Как отмечается, взрыв мог произойти из-за короткого замыкания", – говорится в сообщении.

Как отметил в Twitter основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm Роман Бурко, чрезвычайное происшествие случилось на территории 136-й ОМСБр ВС РФ (в/ч 63354).

По его информации, военнослужащие этой воинской части, в том числе и танкисты, активно участвовали в агрессии РФ против Украины на Донбассе и в Крыму.

"Одной из ярких иллюстраций российского военного вторжения на Донбасс стали фото, найденные OSINT-расследователеми InformNapalm в профиле российского военнослужащего Виталия Маракасова в октябре 2014 года. На фото попала целая колонна российских танков Т-90А 136-й ОМСБр ВС РФ, которая двигалась по грунтовой дороге в районе населенного пункта Фабричное неподалеку от Луганского аэропорта", – говорится в сообщении.

Это фото попало на обложку книги "Донбасс в огне", подготовленной Центром исследования безопасности среды "Прометей" при содействии сообщества InformNapalm и распространенной на 5 языках в 82 странах мира.

Колонна танков Т-90А 136-й ОМСБр ВС РФ на Донбассе
informnapalm.org
Скрин Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ (им владеет жена нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко) производит дизельное топливо, которым заправляют русские танки на оккупированном Донбассе.

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