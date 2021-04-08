У РФ вибухнув танк військових, які брали участь в агресії проти України. Відео

У ніч на 8 квітня в місті Буйнакськ (Республіка Дагестан), що входить до складу Північно-Кавказького федерального округу РФ, на території військової частини загорівся і вибухнув танк.

Як пише Telegram-канал Baza, пожежні розрахунки оперативно ліквідували загорання машини, постраждалих немає (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За попередніми даними, здетонували боєприпаси, які були завантажені в машину. Як зазначається, вибух міг статися через коротке замикання", – йдеться в повідомленні.

Як зазначив у Twitter засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Роман Бурко, надзвичайна подія трапилася на території 136-ї ОМСБр ЗС РФ (в/ч 63354).

За його інформацією, військовослужбовці цієї військової частини, зокрема й танкісти, брали активну участь в агресії РФ проти України на Донбасі та в Криму.

"Однією з яскравих ілюстрацій російського військового вторгнення на Донбас стали фото, знайдені OSINT-розслідувачами InformNapalm в профілі російського військовослужбовця Віталія Маракасова в жовтні 2014 року. На фото потрапила ціла колона російських танків Т-90А 136-ї ОМСБр ЗС РФ, яка рухалася ґрунтовою дорогою в районі населеного пункту Фабричне неподалік від Луганського аеропорту", – йдеться в повідомленні.

Це фото також потрапило на обкладинку книги “Донбас у вогні”, підготовленої Центром дослідження безпекового середовища "Прометей" за сприяння спільноти InformNapalm й поширеної 5 мовами у 82 країнах світу.

Колона танків Т-90А 136-ї ОМСБр ЗС РФ на Донбасі informnapalm.org

Скрин Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ, яким володіє дружина нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксана Марченко, виробляє дизельне паливо, яким заправляють російські танки на окупованому Донбасі.