В РФ украинскую журналистку Соколовскую обвинили во лжи о российской армии: у нее провели обыск

Украинская журналистка, бывшая редактор "Известий Украина" Ксения Соколовская подверглась уголовному преследованию в России. Силовики обвинили ее в распространении фейков о российской армии оккупантов.

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Об этом сообщили в российской службе Радио Свобода. Утром 26 июля в квартире журналистки в Москве прошли обыски.

"По версии следствия, весной 2022 года журналистка размещала в телеграме фейки о действиях российской армии против мирных украинцев. Фейками российские власти считают сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Минобороны России", – указано в сообщении.

Сама Соколовская не особенно удивилась реакции кремлевских властей на ее работу, поскольку именно такая участь ожидает сегодня всех, кто говорит в России правду. Она знала, что рано или поздно это произойдет, поэтому вместе с детьми успела выехать на территорию Евросоюза.

"Я всегда считала, что информирование россиян о реальной ситуации в Украине должно происходить на государственном уровне и усилиями государства. Но поскольку государство у нас не успевает этим заниматься в силу множества других вызовов, я решила делать это сама. Считаю, что те месседжи, которые я доносила, были важны. Но, к сожалению, это нельзя делать бесконечно – рано или поздно российская государственная машина сработает и следственный комитет проснется. Что, собственно, и произошло", – рассказала она журналистам из Детектор Медиа.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская ФСБ ложно обвинила Украину в подготовке убийства российской пропагандистки Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. "Федералы" также заявили, что задержали подозреваемых, которые ожидаемо оказались "неонацистами".

В Офисе украинского президента иронично отреагировали на очередную выходку Москвы, подчеркнув, что обе пропагандистки"ни на что не влияют", а Украине все равно на их судьбу.