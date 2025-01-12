В РФ сняли с продажи книгу о гетто в Варшаве: там рассказывали, как красная армия насиловала женщин

Российские издательство "Эксмо" после доноса провоенных "активистов" сняло с продажи в РФ книгу канадской писательницы Тилар Маццео "Дети Ирены". Она посвящена польской активистке движения Сопротивления Ирене Сендлеровой, которая спасла из Варшавского гетто 2500 еврейских детей.

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Также на ее страницах описываются истории, как солдаты красной армии насиловали женщин. Об этом случае первым написало так называемое оппозиционное российское издание "Новая газета Европа".

Отмечается, что 9 января Telegram-канал российских Z-активистов опубликовал пост с призывом к "компетентным органам" обратить внимание на "Эксмо" и книжные магазины, в которых продается книга "Дети Ирены". Их смутило в ней упоминание того, что в 1945 году военнослужащие красной армии после отступления фашистских солдат насиловали женщин в Кракове.

"Позднее местные рассказали ей, что в 1945 году, в самом конце войны, красная армия преследовала отступающих немцев. Однако Польше приход советских войск особой радости не принес. Лишь немногие женщины в Кракове – от школьниц до самых древних babcia – избежали изнасилования. И очень немногие немцы, столкнувшиеся с советскими войсками, сумели вернуться через границу в Германию. По всей Польше были тысячи мест, подобных этому", – пишет в своей книге Тилар Маццео.

Российские пропагандисты посчитали это "заведомо ложными сведениями" о деятельности СССР во время войны. И уже на следующий день издательство выпустило пресс-релиз, в котором сообщило об изъятии издания из продажи, показательно поблагодарив своих читателей за внимание.

"В настоящее время книга "Дети Ирены" снята с продажи. В группе "Эксмо" идет внутреннее дисциплинарное разбирательство", – заявили там.

Telegram-канал ASTRA пишет, что это не первый случай, когда "Эксмо" снимает книги с продажи или направляет их "на экспертизу" после жалоб. В апреле 2024 года издательство убрало из продажи книгу Брендона Тейлора "Настоящая жизнь" о темнокожем студенте-гее.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2022-м российский книжный рейтинг "Литрес" подвел итоги года и назвал произведение, которое пользовалось наибольшей популярностью. Им оказался антиутопический роман Джорджа Орвелла "1984", который запрещали читать еще в СССР и распространение которого в современной России карается на уровне с распространением "фейков о русском армию".

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