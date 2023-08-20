В РФ разыскивают зэка-'вагнеровца', избившего и изнасиловавшего девушку: раньше сидел за убийство

В Кировской области России разыскивают зека-"вагнеровца" Алексея Костромина, сильно избившего и изнасиловавшего 26-летнюю девушку. Злоумышленник недавно вернулся с войны в Украине.

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Оккупант совершил насилие 18 августа, сообщило российское издание Baza. Пострадавшая в тяжелом состоянии находится в больнице. У нее диагностирована открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, перелом лица, колотые раны шеи и контузия глазных яблок.

Ранее Костромина осудили за аналогичное преступление в 2020 году. Тогда в одной из квартир в поселке Созимской на почве ревности он забил молотком по голове 20-летнюю студентку колледжа. Парень пытался скрыться, но его поймали и осудили за убийство.

Однако Костромин не отбыл даже пятую часть срока, поскольку отправился добровольцем в ЧВК "Вагнер" и недавно вернулся на свободу.

Напомним, что это далеко не единственный случай, когда российские солдаты возвращаются из Украины и агрессивно срываются на слабых и беззащитных. Вероятно, так они самоутверждаются после боевых унижений, наносимых им Силами обороны.

Например, в Мурманске вернувшийся с войны в Украине мужчина ударил девушку и напал на сотрудника бара. Оккупанту показалось, что эти люди – против "спецоперации", а он же – "ветеран боевых действий". На кадрах видно, что мужчина откровенно пытался спровоцировать скандал и у каждого из людей спрашивал, поддерживают ли "СВО".

Как сообщал OBOZREVATEL, другой российский военный, вернувшийся с войны в Украине, решил выместить злобу на своих родственниках. В первую очередь военный преступник избил собственную жену прямо на улице под подъездом на глазах очевидцев.

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