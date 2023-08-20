Показалось, что они против 'СВО': в Мурманске россиянин, воевавший против Украины, набросился на работников бара и избил девушку. Видео

В российском Мурманске мужчина, якобы вернувшийся с войны в Украине, ударил девушку и напал на сотрудника бара. Оккупанту показалось, что эти люди – против "спецоперации", а он-то сам – "ветеран боевых действий".

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Соответствующие видео были опубликованы российскими СМИ. На кадрах видно, что мужчина откровенно пытался спровоцировать скандал и у каждого из людей спрашивал, поддерживают ли "СВО" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Сначала россиянин поссорился с официантом, затем – с охраной заведения.

"Там пацаны наши гибнут, а ты здесь не знаю, чем занимаешься. Ты в курсе, что у меня ранения, бл*дь? Я, с*ка, ветеран боевых действий. А ты черт", – говорит он одному из сотрудников бара.

На еще одном видео видно, как фанат путинской войны наносит удар по лицу одной из посетительниц заведения, утверждая, что она "против СВО", после чего начинает спрашивать то же самое у ее подруг.

Напомним, другой российский военный, вернувшийся с войны в Украине, решил выместить злобу на своих родственниках. В первую очередь военный преступник избил собственную жену прямо на улице под подъездом на глазах очевидцев.

Это далеко не единственный случай, когда российские солдаты возвращаются из Украины и агрессивно срываются на слабых и беззащитных. Вероятно, так они самоутверждаются после боевых унижений, наносимых им Силами обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Кыргызстане разразился конфликт в кафе между местными жителями и парой россиян. Первые якобы избили вторых за "этническую нечистоту", и теперь пострадавшие граждане страны-агрессора РФ жалуются, что им страшно выходить на улицу;

– после начала полномасштабной войны в Украине среди российских офицеров значительно возросло количество суицидов. Вероятно, это связано со страхом мести со стороны украинских военных.

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