В РФ пожаловались на новую атаку дронов, прогремел взрыв: БПЛА 'сбили' на подлете к Москве и в Брянской области. Видео

В стране-агрессоре России ночью 28 августа пожаловались на очередную атаку беспилотников, приписывая ее Украине. В этот раз "хлопок" разбудил жителей подмосковного города Люберцы.

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Российские минобороны мгновенно заявили о "сбитии" нескольких якобы украинских дронов, в частности на Брянщине. Хотя еще перед тем в аэропортах снова вводили план "Ковер" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По данным пропагандистских пабликов, взрыв и яркая вспышка заставили дрожать руки у жителей населенных пунктов возле Москвы.

Россияне жаловались, что от "глухого хлопка" аж вскочили с кровати, а кому-то даже удалось увидеть оранжевую "молнию" и то, как после сработали сигналки на авто. Все произошло примерно в 04:21, этот момент попал на видео с камер наблюдения.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская столица подверглась "атаке дронов".

"Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", – уверял он.

В этот раз российское минобороны насчитало три "украинских" дрона, которые хотели "атаковать" объекты на территории РФ. По данным ведомства, сперва два БПЛА были "уничтожены" дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области.

Позже, около 04:30, утверждают пропагандисты, еще один дрон был "уничтожен" средствами ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области.

Примечательно, что за несколько часов до этого в столичном аэропорту "Внуково" вводили план "Ковер": временно были задержаны рейсы на вылет и на прилет. Также был приостановлен прием и выпуск рейсов в аэропорту "Домодедово".

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 27 августа серия громких взрывов раздалась в Курске и минобороны РФ в очередной раз заявило, что их ПВО успешно отбила атаку украинских БПЛА. Однако, когда на утро очевидцы увидели поврежденный дом, местные власти признали, что в него попал беспилотник.

Позже стало известно, что украинские дроны 27 августа атаковали военный аэродром в Курске. Они отработали по пяти российским самолетам, радару С-300 и двум "Панцирям".

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