В Курске ночью прогремело до 13 взрывов, россияне заявляют о работе ПВО. Видео

Ночью воскресенья, 27 августа, в российском городе Курск прозвучала серия громких взрывов. Минобороны РФ в очередной раз заявило, что это была работа ПВО по "украинским БПЛА".

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Примечательно, что на "хлопки" россияне жаловались в то время, когда страна-агрессор совершала массированную ракетную атаку по Украине. Их Telegram-каналы утверждают, что дроны якобы сбивали также в небе над Брянщиной (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По данным пропагандистов, в Курске очевидцы насчитали около 13 взрывов. Среди прочего их было слышно в районе железнодорожного вокзала.

Российское минобороны заявило, якобы ночью и утром воскресенья "киевским режимом были предприняты очередные попытки террористических атак по территории РФ". Там утверждали, что на их города летели "БПЛА самолетного типа".

"Очередные средства ПВО обнаружили и уничтожили в полете два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей", – убеждали россиян в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 августа в Курске тоже жаловались на якобы атаку "украинских" БПЛА. Местные власти заявили, что один дрон врезался в здание железнодорожного вокзала, где возник пожар и пострадали пять человек.

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