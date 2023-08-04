В РФ повысили предельный возраст призыва и запретили призывникам выезд из страны: что это значит

В России сменили призывной возраст и запретили призывникам уезжать из страны. Соответствующие законы подписал российский диктатор Владимир Путин в пятницу, 4 августа.

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По данным российских СМИ, согласно новому закону, который вступит в силу с 1 января 2024, призыву на срочную военную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Раньше верхним пределом призыва было 27 лет.

Этим же законом устанавливается возможность заключения контрактов с призывниками на срок не менее года (но не раньше, чем за месяц до окончания срока службы).

Граждане РФ, которым исполнится 27 лет до конца этого года, под расширение призыва не попадают.

Кроме того, по данным росСМИ, сегодня Путин подписал закон, вводящий запрет на выезд за границу для гражданина со дня вручения ему повестки, в том числе по месту работы или учебы.

Эксперты назвали смену призывного возраста в России попыткой привлечь в армию больше людей, чтобы компенсировать потери на войне в Украине, избегая при этом полной мобилизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Путин также подписал закон, повышающий на пять лет возраст пребывания в запасе.

Речь идет о русских, имеющих воинские звания ниже офицерских. Согласно новым изменениям, предельный возраст для военнообязанных россиян, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду – с 45 до 50 лет, к третьему – с 50 до 55 лет.

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