В Москве на улице Декабристов остановили российского "военкора", сотрудника "РИА Новости" Андрея Коца. У пропагандиста обнаружили два грамма марихуаны.

Инцидент произошел в ночь на 10 февраля, но известно об этом стало только девять дней спустя. Подробностями поделились российские Telegram-каналы.

По их данным, московские полицейские провели допрос подозреваемого, и Коц якобы признал, что только что забрал "закладку" с запрещенным веществом.

Из-за небольшого веса каннабиса уголовное дело Коцу не грозит. Однако решается вопрос о возбуждении дела против лица, продавшего наркотик.

Сам пропагандист факт своего задержания по состоянию на 19 февраля не подтверждал. "Не понимаю, откуда вы взяли эту информацию, не буду комментировать", – отреагировал он на вопрос росСМИ.

"Наконец-то выяснилось, откуда черпают вдохновение российские "военкоры". Если вы не знали, откуда берутся все эти истории про боевую саранчу и миллионы уничтоженных польских наемников – то вот откуда", – пошутил на своем канале в Telegram украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Андрей Коц – брат еще одного "Z-военкора" Александра Коца. Он регулярно публикует пропагандистские репортажи с оккупированных украинских территорий, активно поддерживает вооруженную агрессию России и подыгрывает кремлевским нарративам. За свою деятельность внесен в базу волонтерского сайта "Миротворец".

В мае 2023 года Андрей Коц заявлял, что Силам обороны Украины "не хватает бойцов для успешного контрнаступления". Он неоднократно убеждал своих читателей в военной мощи РФ и "серьезных проблемах" Украины.

К примеру, последний материал пропагандиста на сайте "РИА Новости" вышел 18 февраля. "Военкор" назвал его "Все трещит по швам: у ВСУ серьезные проблемы на фронте".

Как писал OBOZ.UA, рупор кремлевской пропаганды Дмитрий Киселев хочет записать интервью с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Он уже подал запрос об этом в Белый дом.

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